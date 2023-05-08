Зокрема внаслідок удару по Балаклії було поранено 7 мирних українців.

Російські окупанти завдали авіаційних і ракетних ударів по Харківській області. А під артилерійські і мінометні обстріли потрапили населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані", - повідомив Синєгубов.

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Крім того, за його даними, внаслідок обстрілів села Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше три приватні будинки та автомобіль. А у селі Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

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