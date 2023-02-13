Йдеться про крайні ділянки фронту в Луганській і Запорізькій областях.

Британська розвідка звернула увагу на дві головні поточні загрози для російських окупаційних військ у війні проти України.

Про це повідомило в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, станом на 7 лютого 2023 року знімки з відкритих джерел вказували, що Росія, ймовірно, ще більше зміцнила захисні споруди в центральній частині Запорізької області, особливо біля міста Тарасівка.

Крім того, станом на 8 січня Росія створила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів.

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"Попри поточний оперативний акцент в основному на регіон Донбасу, Росія залишається стурбованою забезпеченням безпеки на краях її розширеної лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Так, про це свідчить триваюче зведення оборонних укріплень в Запорізькій і Луганській областях і розгортання персоналу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1 тис. 288 км. На окупованій частині Запорізької області вона розтягнулася на 192 км.

"Великий український прорив у Запорізькій області створив би серйозну загрозу для життєздатності "наземного мосту" Росії, який з'єднує Ростовську область і Крим. Український успіх у Луганській області ще більше підірвав би проголошену військову ціль Росії щодо "звільнення" Донбасу", — припускають у британському Міноборони.

Як зазначає розвідка,"прийняття рішення про те, якій з цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників".

Війна в Україні: актуальна інформація

У Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати окупаційної армії в Україні наблизилися до 139 тисяч. За останню добу статистика збільшилася на 560 ліквідованих ворогів. Українські захисники також знищили понад 21 тисячу одиниць техніки.

Останніми тижнями рашисти активізували наступальні дії в районах Лиману, Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки та незламної східної "фортеці" Бахмута.

Під Вугледаром противник втратив свою елітну 155-ту бригаду морської піхоти, яку вже тричі доукомплектовували. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, ворог за тиждень втратив 130 одиниць техніки в районі міста. А за добу ЗСУ знищували від 150 до 300 російських морпіхів.

У Telegram-каналі, наближеному до ПВК "Вагнера", з'явилася інформація, що окупанти вбивають своїх командирів, тому що не хочуть йти в наступ і виконувати "одноразові завдання".

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказали на перебільшення успіхів російського наступу. Це ІПСО Кремля, яка повинна деморалізувати українців і змусити Захід засумніватися в доцільності військової підтримки нашої країни.

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