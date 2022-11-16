В ISW припустили, що російські військові використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

Росіяни будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували у новому звіті, що російські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни.

В ISW припустили, що російські військові використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

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При цьому аналітики зазначили, що збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення стану української протиповітряної оборони протягом останнього місяця.

ISW також зазначив, що російські війська виснажують свої запаси високоточних систем озброєння і, ймовірно, будуть змушені сповільнити темпи обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Експерти констатували, що Кремль підготував масований ракетний удар до того, як президент України Володимир Зеленський представив мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада.

На думку аналітиків, Кремль навмисно і заздалегіть спланував масований ракетний удар по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті "Великої двадцятки", враховуючи, що ракетний удар по декількох напрямках вимагає значної військової підготовки.

Як зазначили експерти, офіційний наратив Кремля навколо саміту G20 ще більше підтверджує незацікавленість Росії в перспективі мирних переговорів з Україною.

Крім того, за даними аналітиків інституту, військове командування окупантів проігнорувало існуючі плани наступальних операцій на Вугледарському напрямку і передчасно відправило погано підготовлене підкріплення для штурму Павлівки, що викликало критику російського військового керівництва.

Також у ISW констатували, що російські логістичні маршрути з Криму на південь України, ймовірно, сильно погіршилися. А запаси військової техніки росіяни продовжують поповнювати білоруською.

Масований ракетний удар по Україні

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ворог випустив понад 90 крилатих ракет, 73 з яких вдалося збити.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. При цьому, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

Водночас повідомлялося, що російські ракети впали на території Польщі, в результаті чого загинули люди. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

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