На щастя, обійшлося без постраждалих.

У неділю, 13 листопада, російські окупанти скоїли черговий військовий злочин. Вони обстріляли лікарню, пологовий будинок і профілакторій в Торецьку. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі отримали значні пошкодження.

Про атаку рашистів повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в особистому Telegram-каналі. Він написав: "Лікарня, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку потрапили під ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували і відновлювали, вони руйнують в одну мить".

Обстріли російських окупантів: остання інформація

За даними від Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Удари завдали по 20 населеним пунктам у Запорізькій, Черкаській, Харківській та Донецькій областях.

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Вночі рашисти атакували з "Градів" і важкої артилерії. В результаті обстрілів поранення отримали дві жінки — 46 і 82 років. Обох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що ризик нових ракетних ударів існує завжди. РФ не має наміру відмовлятися від своєї терористичної тактики атак по мирних українських містах.

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