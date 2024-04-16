На кадрах видно, що росіяни масовано б'ють по місту авіабомбами.

Російські окупанти продовжують відчайдушні спроби захопити місто Часів Яр Донецької області. Населений пункт закидують плануючими авіаційними бомбами.

Одну з таких атак зафіксував український дрон з повітря. Відео опублікував Telegram-канал Supernova+.

На кадрах видно масоване бомбардування житлових кварталів Часового Яру. Росіяни один за одним випустили по місту три авіаційні бомби. Усі вони влучили посеред житлових кварталів.

"Часів Яр... Авіаудар... Як є", - йдеться у підписі до відео.

Ситуація біля Часового Яру - деталі

Росіяни стугнули у район Часового Яру багато свох сил. Там останнім часом ситуація важка. Українські оборонці водночас заявляють, що навіть незначні просування окупантів не свідчитать про збільшення реального шансу захопити місто до 9 травня.

Зокрема заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко заявив, що захопити Часів Яр в строк до 9 травня росіянам "абсолютно нереалістично".

Раніше, 14 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загарбницька армія отримала завдання захопити місто до 9 травня.

Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк пояснив, що у разі захоплення Часового Яру окупанти матимуть гарний плацдарм для розвитку наступу в напрямку Костянтинівки й Дружківки.

Вас також можуть зацікавити новини: