Загалом по всій лінії фронту від початку доби зафіксовано 50 боєзіткнень.

Напруга на "гарячих" напрямках фронту не спадає: сьогодні на 3-х з них зафіксовано 35 ворожих штурмів, тоді як загалом по всій лінії фронту від початку доби зафіксовано 50 боєзіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо російського вторгнення.

Зокрема, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог сьогодні 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

А на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, сьогодні здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

"Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - інформує Генштаб.

При цьому, наші захисники продовжують нищити ворога. Зокрема авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загарбницька армія отримала завдання захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Росія стягнула велику частину військ до цього міста. Ситуація біля Часового Яру останнім часом важка. Водночас українські оборонці заявляють, що навіть незначні просування окупантів не свідчитать про збільшення реального шансу захопити місто до 9 травня.

Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк зауважив, що Часів Яр має велике оперативно-стратегічне значення. Поки місто далеке від оточення, але наміри ворога чітко простежуються, заявив він. За словами Кевлюка, на відміну від "втрачених" Україною Бахмута й Авдіївки, Часів Яр – це реально важливий пункт, і обидві сторони це розуміють. Експерт пояснив, що у разі захоплення Часового Яру окупанти матимуть гарний плацдарм для розвитку наступу в напрямку Костянтинівки й Дружківки.

Військовий експерт - полковник запасу Збройних сил України Петро Черник впевнений, що захопити Часів Яр швидкими темпами росіяни не зможуть. Він зауважив, що агресор не може досягти головної мети - ліквідації української державності, тобто окупації всієї України, а раз так – намагається наразі досягнути завдання мінімум – вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини.

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