Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови.

Російські окупанти за кілька тижнів побудували в анексованому Криму цілу мережу окопів і загороджень.

Як пише The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії Maxar, окупанти спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно, Армянськ, Маслове та в інших частинах півострова.

На знімках видно, що уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови. На знімку з боку озера Сиваш видно розгалуджену мережу окопів, довжина яких подекуди ставноить 900 метрів. Там також встановлені три ряди "зубів дракона" – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

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При цьому видання зазначило, що "нещодавно" РФ значно зміцнила позиції на межі Криму з материковою Україно.

На знімку села Вітіно в Сакському районі, зробленому 27 лютого, видно пустий берег, але вже 12 березня там з'явилась лінія окопів. На одному із знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах. Аналітикам важко пояснити з точки зору військової логіки для чого вони там.

Оборонні споруди у більшості випадків, зазначило видання, з'явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу ЗСУ.

У зв'язку з цим видання наголосило, що тепер Крим можна вважати "однією з найбільш укріплених" територій у зоні війни.

Видання також повідомило, що окопи росіяни риють військовим траншеєкопачем радянських часів БТМ-3. Він може копати траншеї зі швидкістю 80 м на год, навіть коли земля промерзла. Такожо, за даними видання, так звана влада Криму залучила до риття окопів на узбережжі місцевих робітників за оплату $90 на день.

Окупація Криму

Росіяни окупували Крим в 2014 році. З тих пір Україна не полишає зусиль повернути свою територію. Через війну розмови про деокупаці півострова набули нової сили. Так, 2 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов детально пояснив, що українська влада буде робити для звільнення тимчасово окупованого росіянами Криму. Зокрема, для деокупації півострова буде зроблено 12 кроків.

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