Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат та потребують їх поповнення.

Росіяни у тимчасово окупованому Криму агітують строковиків підписати контракти зі збройними силами РФ для участі у бойових діях в Україні.

Це пов'язано з величезними втратами ворога, повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації з російським вторгненням.

"Для їх поповнення у військових частинах збройних сил Російської Федерації, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з МО РФ та участі у бойових діях на території України", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Втрати Росії у війні

За останніми даними, загальні втрати особового складу армії РФ з моменту повномасштабного вторгнення досягли 174 550 осіб. Протягом минулої доби, 1 квітня, українські військові ліквідували 560 російських окупантів

Останнім часом в інформаційному полі почали зʼявлятися повідомлення про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії, планами якої є призов 400 тисяч. Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що ця цифра виглядає реальною, проте у РФ не буде можливостей забезпечити цих військових зброєю та захистом.

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