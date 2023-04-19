Загалом у Чорному морі перебувають дев'ять російських кораблів.

У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв зменшилась до трьох одиниць. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-Морських сил ЗС України.

Як зазначається, станом на ранок 19 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев'ять ворожих кораблів, серед яких три - носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 16 ракет.

В Азовському морі, як й раніше, залишається один російський корабель, у Середземному - на бойовому чергуванні перебуває до восьми ворожих кораблів, з них чотири - носії "Калібрів", загальний залп яких може сягати 36 ракет.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 13:00 понеділка, 18 квітня, в Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв до чотирьох.

Ситуація на фронті - останні дані

Сьогодні вночі Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе. В результаті атаки є влучання в об'єкт інфраструктури. Українським військовим вдалося знищити 10 із 12 дронів Shahed-136/131.

Тим часом втрати Росії в Україні збільшилися ще на 620 осіб. ЗА даними Генштабу, загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять майже 184 тисячі осіб.

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