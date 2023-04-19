На місці виникла пожежа.

У ніч на 19 квітня російські загарбницькі війська атакували Одеську область дронами типу "Shahed-136", влучивши по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук на сторінці ОВА у соціальній мережі Facebook. "Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури", - повідомив він.

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав. Виникла пожежа, її намагаються локалізувати. Зараз на місці події працюють рятувальники.

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Атака іранськими дронами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері у Офісі президента повідомили, що українська протиповітряна оборона збила в небі над Запорізькою областю п'ять БПЛА.

Згодом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що загалом над Запорізькою та Дніпропетровською областями знищили сім дронів - шість "Shahed-136/131" та один ОТР "Орлан-10".

Вночі "Суспільне" написало про серію вибухів в Одесі, в Одеській обласній військовій адміністрації закликали мешканців нічого не знімати та не публікувати у мережі.

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