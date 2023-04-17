Російські окупанти вивели у Чорне море ще один ракетоносій. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.
Як зазначається, станом на ранок 17 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблі, серед яких три – носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 16 ракет.
В Азовському морі залишається один ворожий корабель, у Середземному морі на бойовому чергуванні - до семи кораблів, з них три - носії "Калібрів", загальний залп до 20 ракет.
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Чорному морі перебувало два підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".
Яка ситуація на фронті - останні дані
Минулої доби росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів України. Водночас українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. ЗСУ вдалось збити 4 ворожих БпЛА. Крім того, українські військові уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів. Загалом ЗСУ відбили за добу 60 атак окупантів.
Тим часом втрати росіян зросли ще на 590 окупантів. Наразі загальні страти ворога становлять понад 182,6 тисячі осіб.