Відомо про 5 загиблих і 15 поранених.

В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики, у Харківському районі пролунали вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.

За його інформацією, щонайменше вісім людей поранені, четверо загинули.

Синєгубов додав, що серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

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Згодом голова Малоданилівської тергромади Олександр Гололобов повідомив, що попередньо відомо про 5 загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту. Всіх поранених доставлено до лікарень.

Він також повідомив, що є руйнування будинків.

Він також виклав фото, на якому – понівечений дитячий майданчик.

Оновлено 13.06. Згодом Синєгубов додав, що кількість поранених зросла до 15 людей.

Атаки РФ на Україну

Українські захисники знищили протягом ночі майже чотири десятки дронів, якими армія РФ атакувала різні регіони. В Одесі уламки впали у житловому кварталі, на щастя, люди не постраждали.

17 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Олег Синєгубов написав, що, за попередніми відомостями, супротивники завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району обласного центру. Повідомлялося, що загинули три особи, та є багато постраждалих. 18 травня в лікарні помер ще один постраждалий від удару по Харківщині.

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