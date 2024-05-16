Підрозділи українських військ продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови в північній частині міста.

Збройні сили України зірвали плани російських окупантів максимально заглибитися в міську забудову Вовчанська і закріпитися там.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, Сили оборони рішучими діями примусили російських окупантів значно знизити активність наступальних операцій, які почались на цій ділянці фронту 10 травня.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - повідомили у Генштабі.

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На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати позиції ЗСУ на напрямку Крохмальне - Берестове.

"Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог провів атаку на напрямку Веселе - Званівка, змін у положенні українських військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка - Роздолівка. Водночас на Краматорському напрямку російські загарбники тричі безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Бахмут - Андріївка.

"Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована", - зазначили у Генштабі.

Крім того, на Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

"На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне, Завітне Бажання - Старомайорське.

"На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована", - зауважили у Генштабі.

На Придніпровському напрямку окупанти не відмовляються від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби вони здійснили три атаки позицій ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

"З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційних удари із застосуванням вісьмох КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

Наступ у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Ворог планує створити так звану "буферну зону", а не просуватися вглиб регіону.

За даними ISW, темпи російського наступу продовжують знижуватися після того, як окупанти захопили райони, які, за словами українських офіційних осіб, були менш захищеними.

Сьогодні, 16 травня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється.

Підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови Вовчанська, не даючи окупантам можливості закріпитися.

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