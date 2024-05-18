Двоє постраждалих унаслідок ворожого удару перебувають у важкому стані, поділився очільник Харківської ОВА.

Зросла кількість жертв російського удару, здійсненого у п'ятницю, 17 травня.

У суботу, 18 числа, у лікарні помер постраждалий 33-річний чоловік, про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму каналі в Telegram.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох... 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані", - поділився чиновник.

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17 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Олег Синєгубов написав, що, за попередніми відомостями, супротивники завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району обласного центру. Повідомлялося, що загинули три особи, та є багато постраждалих.

Варто зазначити, що окупанти регулярно обстрілюють Харків з різного озброєння, вже є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Крім того, загарбники у травні почали активніше наступати в Харківській області. На думку керівника безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, ворог хоче спричинити паніку в обласному центрі.

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