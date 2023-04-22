Вороже корабельне угруповання у Чорному морі складається з 11 одиниць.

Росія вивела у Чорне море два підводних ракетоносії, споряджених "Калібрами". Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається складною", - зазначили військові.

Зокрема, за їх даними, у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 одиниць. Серед них є 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

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Ситуація на фронті - останні дані

За даними Інституту вивчення війни, "вагнерівці", ймовірно, захопили залізничну станцію "Бахмут-2" в центрі міста, але їм не вдалося перерізати ділянку шосе 0506, яке називають "трасою життя".

Генштаб повідомляє про 53 ворожих атаки, які вдалося відбити українським військам. Зокрема, Росія атакувала на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найгарячішою точкою фронт наразі є місто Бахмут.

Увечері 21 квітня противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе.

Втрати РФ в Україні - дані на сьогодні, 22 квітня

За даними Генштабу, за добу українські захисники знищили 680 російських окупантів. Наразі втрати Росії з початку широкомасштабного вторгнення складають близько 185 тисяч 730 чоловік особового складу.

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