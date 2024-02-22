Крім того, Україна стикається з іншими викликами, які треба подолати якомога швидше.

У перший рік повномасштабної війни Росії проти України було модно висміювати недолугих окупантів та дурість їхніх командирів. Жорстка оборона України наводила на думку, що неможливе може бути можливим. Втім, реальність відрізняється від позитивних прогнозів.

Як йдеться у матеріалі The Times, після вдалого контрнаступу України у 2022 році чиновники британського міністерства оборони нагнітали шум, припускаючи, що Україна може перемогти протягом року.

"Цього тижня, у другу річницю російського вторгнення, Україна перебуває у набагато більш небезпечному стані, ніж рік тому. Низка гірких українських поразок - зокрема Бахмут, зірваний літній контрнаступ і захоплення російськими військами минулого тижня Авдіївки - затьмарюють останні 12 місяців. Київ увійшов у 2024 рік, переповнений невизначеністю щодо вірності своїх західних союзників, у той час як його російський ворог відродився і трансформувався", - пише видання.

Українські невдачі лише за останні кілька тижнів виглядають похмуро. По-перше, США досі не схвалили пакет допомоги. По-друге, президент Володимир Зеленський раптово змінив главкома ЗСУ. По-третє, Росія роозгортає наступ по всій лінії фронту.

Ці труднощі не гарантують поразки України цього року. Вигідне врегулювання шляхом переговорів все ще можливе, якщо швидко подолати ці виклики. Видання уточнює, що вигідною для України була б мирна угода, що передбачає членство в ЄС і НАТО.

Втім, ситуація на полі бою змінилася на користь Росії. Противник грає у війну на виснаження. Україна стикається з трьома ключовими проблемами, які необхідно вирішити, якщо вона хоче відновити ініціативу.

Ключові виклики для України

Перш за все, на фронт впливають коливання західних союзників щодо допомоги України. Затримка у затвердженні останнього траншу допомоги США Україні сприяла втраті Авдіївки, позбавивши Україну життєво важливих артилерійських боєприпасів.

Підтримка України з боку ЄС була нестабільно. Євросоюз минулого року обіцяв поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Лише трохи більше половини цієї кількості буде доставлено вчасно. Тим часом Росія заручилася підтримкою КНДР та Ірану.

Україна також заплуталася у власних політичних і військових проблемах. Попри те, що новий законопроект про мобілізацію перебуває на стадії обговорення, Зеленський не хотів знизити вік мобілізації з 27 до 18 років. Натомість середній вік військових виснажених підрозділів на передовій становить 43 роки.

"Хоча Україна мала асиметричні успіхи в інших частинах конфлікту, зокрема використання морських безпілотників проти російських військових кораблів у Чорному морі, війна в Україні насамперед ведеться за територію, і її виграють або програють люди зі зброєю в руках. Якщо проблеми з живою силою не будуть швидко вирішені, нестача свіжих військ зведе нанівець перемоги України на морі", - пише видання.

Росія різко відновила свій власний військовий потенціал. Російський ВПК легко випереджає західних союзників України в постачанні снарядів і бойових машин.

Російські безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби також домінують над українськими. Крім того, за останній рік Москва залучила понад 300 000 "добровольців", хоча Україна намагається укомплектувати окопи мобілізованими людьми.

Як зазначає видання, нинішня ситуація змушує тверезо переоцінити шанси України на перемогу. Більшість аналітиків погоджуються, що хоча Росія має перевагу, переламний момент ще не досягнутий. Перевага Росії буде зведена нанівець, якщо Захід почне діяти рішуче у питаннях озброєння для України.

Мобілізація в Україні - про що законопроект

Наприкінці січня Кабінет міністрів передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Вже на початку лютого ВР України проголосувала за документ в першому читанні.

Після цього почався процес подачі правок до законопроекту, який триватиме до 21 лютого. Після цього правки будуть обробляти безпосередньо в профільному комітеті.

Через велику кількість правок, процес прийняття проекту закону про мобілізацію може затриматися, вважає народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепки Олени Мошенець, є кілька ключових моментів у проекті закону про мобілізацію, на яких зосереджені більшість народних депутатів. Серед них, зокрема, електронний кабінет призовника, відстрочка для доглядачів за людьми з інвалідністю та чіткі терміни демобілізації.

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