Президент РФ озвучив деталі підписаного з бойовиками "документу".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала терористичні "ЛНР" та "ДНР" в межах, які прописані в їхній "конституції", а саме в межах Луганської та Донецької областей України.

Про це він заявив на брифінгу.

"В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми визнали їхні "конституції". А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.

Крім того, російський президент розраховує, що бойовики зможуть вирішити усі "спірні питання" в ході переговорів з владою України.

"На жаль, наразі ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.

Путін визнав "ЛДНР" - що сталося

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Відразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, підкреслив, що мова йде про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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