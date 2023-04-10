Окупанти переслідують неугодні їм релігійні організації і просувають РПЦ.

Росія проводить релігійні чистки і переслідує неугодні релігійні організації на окупованій території України. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни в аналітичному зведенні.

"Російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованій Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку вторгнення на захопленій росіянами території окупанти здійснили щонайменше 76 актів релігійного переслідування. Так, росіяни закрили, націоналізували або насильно перетворили не менше 26 культових споруд в підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського Патріархату, вбили або захопили не менше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбували, осквернили або навмисно знищили не менше 13 культових споруд.

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"Ці випадки релігійних репресій, швидше за все, не поодинокі випадки, а скоріше частина цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та популяризації Московського Патріархату", – кажуть аналітики.

Зазначається, що основний упор окупанти роблять на переслідування Православної церкви України, але також дістається й іншим неугодним Кремлю релігійним рухам. Зокрема росіяни переслідують баптистів, п'ятидесятників, кришнаїтів, Адвентистів Сьомого дня, Свідків Єгови, католиків, пресвітеріан, методистів, лютеран і деякі мусульманські рухи.

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