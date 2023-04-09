Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю, сказав президент.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що підтримка України продовжує розширюватись, а Росія ставить себе дедалі у все більшу ізоляцію.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців. Він зазначив, що цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Внаслідок влучання в житловий будинок загинули двоє людей, серед яких дитина.

"Троє людей були в ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у тяжкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства", - наголосив глава держави.

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Зеленський зазначив, що християнські свята вчать людей, що зло – програє. "Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми – наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", - наголосив президент.

Він подякував вчергове всім українським героям, хто зараз у бою, на бойових постах і завданнях. "Хай Вербна неділя наступного року пройде у мирі та свободі для всіх наших людей! Хай щирі молитви про мир усіх, хто сьогодні святкує Великдень, будуть почуті!" - підкреслив Зеленський.

Обстріл Запоріжжя: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 квітня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, в результаті ворожої атаки загинула 11-річна дівчинка та її батько.

З-під завалів рятувальники витягли 46-річну матір, жінку госпіталізували.

Як зазначив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, удар по Запоріжжю ймовірніше за все завдали ракетами С-300. Одна ракета потрапила в приватний будинок, друга - в сусіднє помешкання.

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