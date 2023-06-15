За останні три дні Сили оборони України просунулися на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

Українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і 14 червня домоглися успіхів, йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики, в тому числі, цитують заступницю міністра оборони Ганну Маляр, яка напередодні підтвердила просування ЗСУ від 200 до 500 метрів на невстановлених ділянках Бахмутського напрямку і від 300 до 350 м на Запорізькому напрямку.

Бої тривали в західній частині Донецької області, особливо в районі Макарівки, та у західній частині Запорізької області на південь від Оріхова.

ЗСУ продовжують атакувати позиції ворожого РЕБ, оскільки це обладнання, підкреслюють експерти, має вирішальне значення перешкоджанню українських атак на Таврійській ділянці фронту.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Українські сили з початку червня продовжують тактику промацування російської лінії оборони на "слабкі місця" для завдання великого удару по потужностях окупантів. Іноді це коштує для наших захисників життів і втраченої техніки.

Наразі відомо про звільнення ряду населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей. У Міноборони коментують нові успіхи ЗСУ стримано і без зайвих подробиць.

За останні три дні Сили оборони України просунулися на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

На Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка

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