Росіяни завдали удару по селищу Очеретине, зруйнували щонайменше три приватних будинки.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами селища Очеретине Донецької області вбито двоє людей, ще одна - поранена.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки.

"Двоє місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям", - зазначив голова ОВА.

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За словами Кириленка, пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні - йому надана медична допомога.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 25 січня стало відомо, що українські війська відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області та закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони поблизу міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 26 січня зазначив, що в районі Соледара точаться жорстокі бої. За цю добу було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень. Він також відзначив, що загалом Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині ворог постійно намагається зламати нашу оборону. За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, російські загарбники у Соледарі зазнали величезних втрат, оскільки обрали неправильну тактику. Представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що російські військові там "по суті, по своїх тілах наступають".

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