Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших, там постійно тривають бої.

У районі Соледара Донецької області точаться жорстокі бої. За цю добу було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень.

Як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, Збройні сили України організовано вийшли з Соледара та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

"Вийшли не хаотично, під прикриттям, максимально приховано. Не було паніки, не було ніякої втечі, оточення чи масового взяття в полон, чого хотілось ворогу і вони роздували про це у своїх Telegram-каналах. Там і надалі точаться жорстокі бої. Зокрема, за цю добу 85 обстрілів було в районі Соледара і вісім бойових зіткнень", - сказав Череватий.

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Він також відзначив, що загалом Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших, там постійно тривають бої, в районі таких населених пунктів як Соледар, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка.

"Наші сили оборони постійно тримають удар ворога, який намагається завдавати ударів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. 199 обстрілів на цьому напрямку він здійснив за попередню добу", - додав Череватий.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 25 січня стало відомо, що українські війська відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області та закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони поблизу міста.

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, російські загарбники у Соледарі зазнали величезних втрат, оскільки обрали неправильну тактику. Представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що російські військові там "по суті, по своїх тілах наступають".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині ворог постійно намагається зламати нашу оборону. За даними Міноборони, минулої доби окупанти посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там РФ кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів.

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