Наразі 12 кораблів перебувають в морі, серед них уже 2 підводних ракетоносії.

В Чорному морі угруповання ворога збільшено вдвічі порівняно з сьогоднішнім ранком. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Серед них вже 2 підводних ракетоносії, а це 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій.

Відео дня

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 27 лютого корабельне угруповання ворога в Чорному морі становило шість кораблів, серед яких виведений вранці підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

Тим часом, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сьогодні вдень звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За його даними, росіяни можуть планувати ракетні удари по Україні. "Щось намічається", - написав Кім.

Водночас, воєнна розвідка України помітила зміну тактики Росії у ракетних обстрілах. Зазначається, що росіяни вчаться на своїх помилках. І хоча Росія має ще тисячі ракет, однак витрачає їх набагато більше, ніж може виробити.

Вас також можуть зацікавити новини: