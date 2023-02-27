Зокрема, у росіян закінчується ракетне озброєння.

Воєнна розвідка України помітила зміну тактики Росії у ракетних обстрілах. Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що це оцінюється з двох позицій.

"По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом", - заявив він РБК-Україна.

За даними ГУР, Росія має ще тисячі ракет, однак витрачає їх набагато більше, ніж може виробити.

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"За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження", - пояснив Черняк.

Війна в Україні: ракетні обстріли

За даними Генштабу, за рік Росія випустила по Україні понад 5 тисяч ракет й завдала майже 3,5 тисячі авіаударів.

Повідомлялося, що російські окупанти 20 лютого випустили по Харківщині 11 зенітних керованих ракет, але з них лише одна долетіла до території України. Решта ракет здійснила підрив у повітряному просторі Російської Федерації, залишки впали на територію Бєлгородської області

У понеділок вранці, 27 лютого 2023 через загрозу ракетного удару повітряну тривогу було оголошено по всій Україні. Моніторингові сайти повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К ВКС РФ, який є носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал". Наші системи ППО збивати їх не можуть.

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