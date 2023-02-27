Зараз 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря вважається так званою "сірою зоною",

Українським захисникам потрібно звільнити від РФ понад 70 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря.

Наразі ще 25 тисяч квадратних кілометрів моря є так званою "сірою зоною", куди не заходять російські кораблі, побоюючись знищення. Про це повідомив командувач Військово-Морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Він пояснив, що це приблизно площа Одеської або Харківської областей.

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"Сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. Це площею майже як територія Одеської або Харківської областей. Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів", - написав віце-адмірал.

За словами Неїжпапи, якщо у перші дні повномасштабного вторгнення російський флот можна було неозброєним оком побачити біля берегів Одеси, то зараз росіяни вже не підходять до контрольованих Україною берегів.

Російський флот - останні новини

За даними ГУР, єдиний авіаносець РФ крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані. Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" в принципі не дозволяє спускати його на воду.

6 лютого стало відомо, що Росія вивела з бойового складу ВМФ важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі за водотоннажністю.

Нещодавно військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що єдина у Чорному морі дизель-електрична субмарина проекту 877В Б-871 "Алроса" небоєздатна. На його думку, російський флот практично небоєздатний. Крилаті ракети "Калібр" зробили його беззбройним. Він зазначив, що російський флот зараз вальяжно розсікає води, пищачи від важливості при тому, що у капітанів кораблів в трюмах нічого немає.

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