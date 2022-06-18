Агресор обстріляв Кременчуцький НПЗ та інші інфраструктурні об'єкти.

Росія сьогодні вночі завдала ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, агресор обстріляв Кременчуцький НПЗ та інші інфраструктурні об'єкти.

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Ще дев'ять російських ракет увечері 24 квітня вдарили по інфраструктурі Кременчука. Окупанти били по місцевій теплоелектроцентралі та нафтопереробному заводу. Після цього Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена.

Ще 12 ракет по Кременчуку, зокрема по НПЗ, росіяни випустили 12 травня.

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, цього року завод не запрацює через завдані руйнування.

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