Загроза ударів залишається, людей просять залишатися в укриттях.

По нафтопереробному та інших об'єктах Кременчука Полтавської області ворог сьогодні надвечір запустив загалом від 8 до 12 ракет.

Такі дані обстрілу оприлюднив у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше", - написав він.

Лунін наголошує, що загроза ударів залишається, тому закликає людей не залишати укриття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 17:20 Лунін повідомив, що окупанти завдали чотирьох ударів по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

На початку квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Ще дев'ять російських ракет увечері 24 квітня вдарили по інфраструктурі Кременчука. Окупанти били по місцевій теплоелектроцентралі та нафтопереробному заводу. Після цього Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена.

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, цього року завод не запрацює через завдані руйнування.

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