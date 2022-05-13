Під загрозою залишитися взимку без тепла - 180 тис. жителів Кременчука.

Одна з 12-ти ракет, які рашисти випустили на Полтавщину, влучила у Кременчуцьку ТЕЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив на брифінгу.

"Вчора ввечері 12 ракетних ударів було по Кременчуку. Дві ворожі ракети були збиті, більшість ракет влучила до нафтопереробного заводу, одна - до Кременчуцької ТЕЦ", - зазначив він.

Внаслідок бомбардувань, за даними голови ОВА, постраждалих чи загиблих немає.

Як зазначив Лунін, ТЕЦ обстріляли вдруге.

"Після першого удару тільки почала відновлювати роботу, але на сьогодні ще один удар. Російські окупанти напевно хочуть, щоб 180 тис. кременчужан… були без тепла взимку", - наголосив голова ОВА.

Він підкреслив, що вчорашні удари були здійснені високоточними ракетами, тобто окупанти знали свої цілі.

"Зараз головне завдання - щоб кременчужани були з теплом. Ми почали займатися цим питанням, на ньому головний акцент", - сказав Лунін.

Він нагадав, що НПЗ не працював з квітня, бо тоді зазнав серйозних руйнувань внаслідок обстрілу.

Коментуючи загалом ситуацію в області, голова ОВА нагадав, що, ТЕЦ та НПЗ, також зруйновано мости.

"Зруйнували, в першу чергу ми, щоб ворог не міг пройти далі. І це дало змогу нашим збройним силам України атакувати російських окупантів на межі Сумщини та Полтавщини", - пояснив він.

Лунін додав, що мости поки не почали відновлювати.

Серед інших об’єктів в області, як нагадав Лунін, руйнувань зазнав, зокрема, аеропорт в Миргороді, деякі об’єкти інфраструктури у Карлівці.

"Загальна ситуація в області нормальна. Нам нема на що жалітись в порівнянні з іншими областями України… Сільгосппродукції в нас зараз багато залишається, яку ми планували відправити за кордон і продати. Вона вся залишається у нас, в аграріїв. Не вистачає надходжень з продажів, але ситуація більш-менш контрольована. І саме головне - ми будемо з продуктами харчування, і нам точно не загрожує голод", - запевнив він.

Лунін повідомив, що на сьогодні посівна в області майже завершується.

"1,4 тис. га ми планували засіяти. Зараз засіяно 1,2 тис. га. Це 83-84%. Протягом цього місяця, як і планували, досіємо", - сказав він.

Водночас Лунін зауважив, що корективи у строки закінчення посівної кампанії може внести нинішній дефіцит з паливом.

Як повідомляв УНІАН, близько 17:20 12 травня Лунін повідомив, що окупанти завдали ударів по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

На початку квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

За даними Луніна, цього року завод не запрацює.

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