Відповідне розширення окупанти пояснили "захопленням нових територій".

Російські загарбники планують збільшити кількість співробітників слідчого комітету на тимчасово окупованих територіях України на 44 тисячі осіб.

У Центрі національного спротиву повідомили, що фактично йдеться про легітимізацію та організацію репресивної машини на захоплених територіях України.

"Раніше росіяни анонсували створення так званих судів, які будуть виносити вироки українцям на тимчасово окупованих територіях. Фактично планується створити повний цикл репресій, які буде розслідувати справи й виносити юридично нікчемні вироки, та подальше ув’язнення українців на території РФ", – йдеться у заяві ЦНС.

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Зазначається, що відповідне розширення окупанти пояснили "захопленням нових територій".

Що відбувається на окупованих територіях України

Приватна військова компанія "Вагнер" почала вербувати увʼязнених на окупованих територіях та агітує їх воювати проти України. Дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях надали гауляйтери.

30 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецкьої області одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Раніше також стало відомо, що в Росії готують законопроект про легалізацію призову українських громадян на окупованих територіях з весни 2023 року.

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