Тим часом у Горлівці російські загарбники перепрофілювали цивільну лікарню на військовий шпиталь.

За минулий тиждень до лікарень Донецька доправлено понад 720 поранених окупантів. Медичні заклади переповнені рашистами. Тим часом ЗСУ знову потужно вдарили по ворогу, минулої доби вони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки

На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомляє, що у тимчасово окупованій Горлівці одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

"Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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Протягом поточної доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також противник отримав 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів, а наші воїни збили 3 БпЛА типу "Орлан-10".

"Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів", - додали у Генштабі.

Втрати РФ в Україні: як ЗСУ дають "по зубах" рашистам

Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів. Станом на 29 листопада Сили оборони України з початку повномасштабної війни знищили понад 88 тисяч окупантів. Втрати РФ стрімко ростуть.

30 листопада Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів.

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