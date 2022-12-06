У ЦНС наголосили, що ув’язнених відправляють на передову без підготовки.

Приватна військова компанія "Вагнер" почала вербувати увʼязнених на окупованих територіях та агітує їх воювати проти України.

Як повідомляють в Центрі національного спротиву, "вагнерівці" отримали дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях від гауляйтерів.

"Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням. Відтак, тепер терористична організація буде шукати "живу силу" в українських тюрмах", – йдеться у повідомленні.

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У ЦНС наголосили, що ув’язнених відправляють на передову без підготовки. Там їх кидають в бій перед початком штурму, як "гарматне мʼясо".

Війна в Україні: роль "вагнерівців"

Найманці ПВК "Вагнер" беруть безпосередню участь у загарбницькій війні Росії проти України.

Полонений "зек", якого завербували до лав ПВК у в'язниці, розповів, що у РФ створюють "спеціальні підрозділи", в які набирають людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або тих, хто пережив насильство. Такий "загін" вже є в ПВК "Вагнера".

При цьому, окупанти наказали медикам Горлівки вилучати документи у загиблих "вагнерівців", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати найманців у санітарні мішки для транспортування.

Раніше також повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" влаштували криваву розправу над російськими "мобіками" у Білогорівці Луганської області. Мобілізовані поплатилися життям за те, що відмовлялися йти в бій першими. Всього було вбито 19 загарбників.

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