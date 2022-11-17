Також в РФ продовжують вербувати ув'язнених для участі у війні проти України.

В Російській Федерації готують законопроект про легалізацію призову українських громадян на окупованих територіях з весни 2023 року.

"В Російській Федерації готується законопроект, що передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина Російської Федерації", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Окрім того, за наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах РФ завербовано близько 650 ув’язнених.

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"Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у зведенні.

Мобілізація на окупованих територіях

Російські окупанти почали проводити часткову мобілізацію в Старобільському і Кремінському районах Луганської області.

В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області окупанти вимагають кошти від місцевих мешканців за можливість уникнення мобілізації. В Старобільському районі представники місцевих так званих "силових структур" пропонують уникнути мобілізації за винагороду у сумі до 15 тисяч доларів.

На території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували на війну школяра.