На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Мінфін країни-агресора розробив "спеціальний порядок" затвердження проектів бюджетів окупованих українських територій.
Як повідомляє російське видання РБК, окупанти розробляють бюджети для Донецької та Луганської народних республік (ДНР, ЛНР), а також Херсонської та Запорізької областей.
"Документ", розрахований на 2023-2025 роки, вже представлений на обговорення в Уряд РФ.
Для окупованих територій у РФ хочуть втричі скоротити терміни бюджетного планування та організувати видачу готівки через польові установи Центробанку (ЦБ).
Ситуація в Херсонській області:
11 листопада українські військові зайшли до Херсона.
15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.
16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.
19 листопада в Мінцифри заявили про те, що в Херсоні ворог зруйнував практично все оптоволоконні вузли.
Війна в Україні: втрати РФ
За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ у війні проти України серед особового складу на 25 листопада вже становлять 86 150 осіб.
Російська влада стверджує, що на війні загинули нібито лише 5937 військових.
Путін на зустрічі з нібито матерями учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП і від алкоголізму.
Як пишуть ЗМІ, влада РФ очікує, що до весни втрати у війні в Україні складуть близько 100 тисяч осіб, більша частина з яких буде з мобілізованих.
Як розповів радник офісу президента Олексій Арестович, навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.
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