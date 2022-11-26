"Документ", розрахований на 2023-2025 роки, вже представлений на обговорення в уряд РФ.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Мінфін країни-агресора розробив "спеціальний порядок" затвердження проектів бюджетів окупованих українських територій.

Як повідомляє російське видання РБК, окупанти розробляють бюджети для Донецької та Луганської народних республік (ДНР, ЛНР), а також Херсонської та Запорізької областей.

"Документ", розрахований на 2023-2025 роки, вже представлений на обговорення в Уряд РФ.

Відео дня

Для окупованих територій у РФ хочуть втричі скоротити терміни бюджетного планування та організувати видачу готівки через польові установи Центробанку (ЦБ).

Ситуація в Херсонській області:

11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.

16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.

19 листопада в Мінцифри заявили про те, що в Херсоні ворог зруйнував практично все оптоволоконні вузли.

Війна в Україні: втрати РФ

За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ у війні проти України серед особового складу на 25 листопада вже становлять 86 150 осіб.

Російська влада стверджує, що на війні загинули нібито лише 5937 військових.

Путін на зустрічі з нібито матерями учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП і від алкоголізму.

Як пишуть ЗМІ, влада РФ очікує, що до весни втрати у війні в Україні складуть близько 100 тисяч осіб, більша частина з яких буде з мобілізованих.

Як розповів радник офісу президента Олексій Арестович, навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.

Вас також можуть зацікавити новини: