Партнери мають надати Україні сучасну військову техніку, підкреслив він.

Росія збирає сили для чергової ескалації, світ має зупинити російську агресію.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні. Він зазначив, що сьогодні відбувся новий етап дипломатичного марафону - чотири розмови з європейськими лідерами: президентом Європейської ради, прем’єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем’єр-міністром Ірландії.

"Поінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю", - сказав Зеленський. Він наголосив, що цьому треба протиставити новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. При цьому підкреслив, що зараз настав час "для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки".

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"Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що все робиться для того, щоб "господарям Росії" стало зрозуміло, що жодна їхня ескалація їм не допоможе. "Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій", - наголосив він.

Він подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за розуміння, наскільки важливою є незмінність підтримки України.

"У цьому протистоянні, у якому Росія намагається виснажити всіх нас – українців, європейців, інших партнерів, – має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо весь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні – фінансової й соціальної. І саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також – зброя й подальша європейська інтеграція України", - зазначив він.

Президент України подякував прем’єр-міністру Бельгії за підтримку України. "Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням", - зазначив він.

Зеленський також подякував президенту Естонії та прем’єр-міністру Ірландії за підтримку України.

Зеленський зазначив, що за час від його візиту у Вашингтон уже провів близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів. "І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше", - сказав президент України.

Новий наступ РФ

Як відомо, у Міністерстві оборони України повідомляли, що Росія може почати нову хвилю наступу у лютому 2023 року.

На думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, наразі Кремль розглядає три варіанти наступу.

У ЗСУ кажуть, що російська влада хоче підтримати динаміку бойових дій за допомогою нової хвилі мобілізації.

В українській розвідці повідомляли, що навесні українська армія хоче провести серйозний наступ.

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