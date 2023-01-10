Сергій Череватий зазначив, що в Кремлі навіть щодо нових наступів.

Кремль сподівається підтримати динаміку бойових дій в Україні за допомогою нової хвилі мобілізації. У Москві навіть думають про наступи на українські міста.

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, планована мобілізація росіян ніяк не поліпшить їхнє становище на фронті.

"Головним їх ресурсом залишається особовий склад, тому для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, замислюючись про майбутній стратегічний наступ", - розповів військовий в ефірі телемарафону.

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Крім того, Череватий вказав, що тільки за рахунок "гарматного м'яса" росіяни не зможуть досягти цієї мети.

Нова хвиля мобілізації в Росії - що відомо

У грудні 2022 року глава Міноборони Олексій Резніков попередив росіян, що Кремль готує нову хвилю мобілізації в січні. Крім того, наголошується, що Росія закриє свої кордони, щоб чоловіки призовного віку не виїжджали.

При цьому українська розвідка повідомила, влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації вже в середині січня. Очікується, що призвати можуть до 500 тисяч осіб, під заклик потраплять навіть жителі Москви і Санкт-Петербурга.

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