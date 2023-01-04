На його думку, в березні будуть "найспекотніші" бойові дії.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує провести серйозний наступ на фронті.

В інтерв'ю телеканалу ABC News він поділився, що бойові дії в березні будуть "найспекотнішими".

"Тоді [ми побачимо більше] звільнень територій і нанесення остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу", — підкреслив глава ГУР.

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За його словами, мета України — вийти на кордони 1991 року. Буданов упевнений, що Україна доб'ється цієї мети.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Російської Федерації кине на фронт все і всіх, кого вдасться забрати, щоб відкласти свою поразку у війні проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія хоче почати нову хвилю наступу у лютому.

За даними Генштабу, втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів. Тепер загальні бойові втрати противника у нашій державі становлять близько 108 910 осіб.

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