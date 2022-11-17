Це також впливає на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання

Російські окупанти 15 листопада випустили по Україні рекордний залп ракет за один день з початку повномасштабного вторгнення. Такі масштабні атаки виснажують резерви РФ.

У Міноборони Британії заявили, що переважна більшість ударів була завдана по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"У другій половині дня 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України. Ймовірно, це найбільша кількість ударів, які Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення", - йдеться у повідомленні.

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У британській розвідці зазначили, що хоча більшість ракет була успішно перехоплена, деякі з них влучили у ціль. У зв'язку з ракетним терором РФ Україна стикається зі значним зниженням потужності, яка доступна в національній енергосистемі.

"Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", - наголосили розвідники.

Однак вони впевнені що удари такого масштабу сильно виснажують російські резерви крилатих ракет.

Масовані удари Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Внаслідок цього було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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