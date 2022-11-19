У відомстві наголосили, що Росія відповідальна за всі звірства на окупованих територіях України.

Державний департамент США закликав Росію закінчити війну та вивести свої війська з України.

Під час брифінгу заступник прессекретаря Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що РФ не може здобути перемогу у цій підлій війні.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили, щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", – наголосив він.

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Патель наголосив, що саме РФ відповідальна за звірства на окупованих територіях України. За словами представника Держдепу, в останньому звіті Conflict Observatory детально описані численні випадки незаконних затримань, катувань і зникнень людей у Херсоні та області, які скоїли російські окупанти.

"Сьогодні ми знову закликаємо РФ припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, зневагу до міжнародного гуманітарного права та статуту ООН", – підсумував Патель.

Війна в Україні

Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Окупантам вдалось тимчасово захопити частину українських територій, однак ЗСУ активно їх звільняють. На деокупованих територіях знаходять сліди звірств Росії.

16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей, з них 99% з ознаками насильницької смерті.

6 жовтня начальник СУ ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвинов заявив, що правоохоронці виявили тіла 534 цивільних, з них в Ізюмі - 447 тел.

Станом на 16 жовтня, на деокупованій Херсонщині виявили 63 тіла закатованих окупантами людей.

20 жовтня очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на деокупованій частині Київщини в цілому знайдено 1 тис. 365 вбитих мирних жителів під час окупації регіону.

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