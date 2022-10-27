За прогнозами IEA, до 2030 року Росія втратить близько 1 трлн доларів доходів, які приносив експорт природних ресурсів.

Війна проти України назавжди позбавила Російську Федерацію статусу провідної енергетичної держави, а також наблизила кінець "золотого газового століття" і прискорила перехід світу на поновлювані джерела енергії.

Про це йдеться в річному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

"До 24 лютого Росія була першим у світі експортером викопних енергоресурсів. Але Росія втратила свого найважливішого клієнта і ринок – Європу. Росії буде дуже складно компенсувати втрату європейського ринку. Складно і економічно, і технологічно, і політично. Тому видобуток і експорт нафти і газу з Росії в найближчі роки будуть знижуватися. Росія буде грати набагато меншу роль у світовій енергетиці", – заявив на брифінгу глава IEA Фатіх Біроль.

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За прогнозами IEA, до 2030 року Росія втратить близько 1 трлн доларів доходів, які приносив експорт природних ресурсів.

Крім того, російський експорт викопного палива вже ніколи не повернеться на рівень 2021 року. При цьому, переорієнтувати ринок на Азію Росії буде непросто. Особливо це стосується природного газу.

"Деякі думають, що де Європа програє, там Китай виграє. Не все так просто. Крім інфраструктурних обмежень, Китай теж змінюється, і зростання попиту на газ в Китаї буде набагато скромніше того, що було досі. Тому ми не бачимо в Китаї попиту на ще один великий газопровід з Росії, крім "Сили Сибіру", – зазначив Біроль.

Експерти IEA також впевнені, що вторгнення Росії в Україну, яке спричинило різке скорочення попиту на російські енергоресурси в Європі, прискорить "зелену революцію" в енергетичній сфері.

"В результаті вторгнення Росії в Україну світова енергетика стрімко змінюється у нас на очах. Змінюється не на час, а на десятиліття. Заходи, що вживаються владою в усьому світі у відповідь на кризу, обіцяють історичний, рішучий поворот до більш чистої, доступної і безпечної енергосистеми майбутнього", – додав Біроль.

Крім цього, в звіті IEA зазначили, що буде знижуватися і споживання вугілля. Натомість попит на природний газ стабілізується до кінця десятиліття, а перехід на електромобілі призведе до того, що попит на нафту почне скорочуватися в середині 2030-х.

Відмова від російських енергоресурсів: що відомо

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року дедалі більше світових країн стали відмовлятися від російських енергоресурсів.

Наприкінці жовтня 2022 року єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що Євросоюз остаточно став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації. За словами Бретона, РФ перестала бути надійним партнером для Європи, у зв'язку з чим ЄС придбав 155 млрд кубометрів з інших джерел.

При цьому, на початку вересня року дослідження фінського Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA) показали, що Росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти України.

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