Глава Кремля "особливо відзначив" силовиків, які працюють на "нових територіях Росії".

Російський президент Володимир Путін подякував своїм силовикам за "захист держави і суспільства" від "зовнішніх і внутрішніх загроз".

У своєму відеозверненні Путін також подякував спецслужбам за роботу у "боротьбі з тероризмом".

"Сьогодні динамічно змінюється ситуація в світі, поява нових загроз і ризиків пред'являють підвищені вимоги до всієї системи органів. Це означає, що ви повинні посилити роботу по ключових лініях. Максимально використовувати для цього свій технічний, кадровий потенціал", - сказав він.

Глава Кремля "особливо відзначив" силовиків, які працюють на "нових територіях Росії". Путін визнав, що в окупованих районах російським спецслужбам "зараз важко", "обстановка вкрай складна", але, продовжує він, на силовиків "сподіваються люди, котрі там живуть".

"Ваш обов'язок - зробити все необхідне для "максимального забезпечення безпеки", - підкреслив кремлівський диктатор.

Путін пообіцяв своїм спецслужбам "нову техніку" і "досвідчені кадри".

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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