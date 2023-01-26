Херсон армія РФ обстріляла 5 разів - ворожі снаряди поцілили у житлові будинки.

За добу російські окупанти 36 разів обстріляли Херсонщину: двоє людей загинуло, ще п'ятеро - поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Росіяни здійснювали обстріли з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також по області завдано ракетного удару.

Окремо зазначається, що Херсон армія РФ обстріляла 5 разів - атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будинки херсонців.

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"Минулої доби російська армія вбила 2 мирних людей, 5 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додали в ОВА.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 24 січня російські окупанти завдали удару по Херсону. Загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Будівля пологового будинку пошкоджена. У школі та поліклініці постраждалих немає.

Раніше, 22 січня, російські загарбницькі війська обстріляли окуповані Олешки Херсонської області. Загарбники поцілили у будівлю місцевої школи, також постраждали житлові будинки.

23 січня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на окуповану Херсонщину прибуло поповнення окупантів майже без бронежилетів і озброєних тільки стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона від росіян на початку листопада окупанти постійно обстрілюють обласний центр і правобережжя області.

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