Ворог перекидав живу силу протягом трьох днів.

На тимчасово окуповану Херсонщину прибуло поповнення окупантів майже без бронежилетів і озброєних тільки стрілецькою зброєю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 на офіційній сторінці на Facebook. "З 18 по 21 січня поточного року, в населені пункти Виноградове і Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів", — розповіли в Генштабі.

Відзначається, що новоприбулий особовий склад ворога був озброєний тільки стрілецькою зброєю. Крім того, засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, мали лише одиниці, а військову техніку окупанти не завозили.

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Війна в Україні: ситуація на фронті

Згідно з офіційними даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 121 480 супротивників. Вони також знищили понад 20 тисяч одиниць різноманітної техніки.

За минулу добу бійці ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів. Частина з них проходили в районі Бахмуті – східної "фортеці", яку українські воїни титанічними зусиллями утримують протягом довгих місяців.

Вчора в околицях згаданого міста 71 єгерська бригада загнала підрозділ окупантів у пастку і філігранно ліквідувала ворогів.

Активні бойові дії йдуть і в районі Кремінної на Луганщині. Основна проблема ВСУ на цьому напрямку — масштабне мінування територій, яке здійснили рашисти.

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