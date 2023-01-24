На місця ворожих ударів виїхали екстрені служби.

У вівторок, 24 січня 2023 року, російські окупанти завдали удару по Херсону. Загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.

"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", – повідомили в Херсонській ОВА.

У школі та поліклініці постраждалих немає. Проте у будівлях вибиті вікна, двері. Крім того, уламки російського снаряду поцілили у газову трубу. В ОВА зазначили, що на місця ворожих ударів виїхали екстрені служби.

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Ситуація на Херсонщині

У неділю, 22 січня, російські загарбницькі війська обстріляли окуповані Олешки (Херсонський район) Херсонської області. Загарбники поцілили у будівлю місцевої школи, також постраждали житлові будинки.

Крім того, на окупованій частині Херсонщини російські загарбники перетворюють медичні заклади на військові госпіталі. Окупанти збираються переносити чи зробити військовими госпіталями приблизно сім лікарень, переносити медичні заклади збираються переважно у Новотроїцьк та Генічеськ.

23 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окуповану Херсонщину прибуло поповнення окупантів майже без бронежилетів і озброєних тільки стрілецькою зброєю.

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