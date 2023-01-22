Загарбники поцілили у будівлю школи.

У неділю, 22 січня, російські загарбницькі війська обстріляли окуповані Олешки (Херсонський район) Херсонської області.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Ріщук у своєму Telegram-каналі. За його словами, загарбники поцілили у будівлю місцевої школи, також постраждали житлові будинки.

"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. Приліт між будинками 14 та 12. Приліт біля будинку 17. Приліт по школі 4. Будинки без вікон", - написав Рищук.

Відео дня

Обстріли Херсонщини

Як відомо, восени Збройні сили України звільнили частину окупованих територій Херсонської області. З того часу армія РФ систематично обстрілює Херсон та область.

На думку голови об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна, таким чином вони хотять "зламати" волю мешканців Херсона, а також залякати людей в окупації.

Внаслідок обстрілу 19 січня близько 15 тисяч абонентів Херсона залишилися без електропостачання.

За даними Герального штабу Збройних сил України, наразі окупанти намагаються створити базу даних місць проживання місцевих мешканців.

Нещодавно стало відомо про проведення наймасовішої медичної евакуації хворих із Херсона до Львівської області.

Вас також можуть зацікавити новини: