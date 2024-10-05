В Одеській області ліквідовано три ворожі дрони, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти у ніч на суботу, 5 жовтня, з Курської області та тимчасово окупованого Криму запустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-69/59, а також 13 ударних безпілотників з кримського мису Чауда і Курська.

Ворожі ракети не досягли своїх цілей завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби, а три дрони супротивника збили в Одеській області, повідомили Повітряні сили Збройних cил України:

"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України… 10 ворожих БПЛА - локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила".

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у п'ятницю, 4 жовтня, близько 22:27 окупанти атакували інфраструктурному об'єкту, розташований у Миколаєві. За попередніми відомостями, супротивники запустили ракети типу Х-69/59. Минулося без постраждалих.

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Супротивники вже багато разів били по українській землі і ракетами, і дронами. Є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення РФ змогли ліквідувати 2613 ворожих ракет та 16529 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Наприкінці вересня військовий експерт Олег Жданов розповів, що у російських загарбників у запасах найбільше залишилося крилатих ракет типу Х-101 та "Калібрів".

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