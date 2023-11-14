Наші захисники знищили 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

У ніч на 14 листопада російські загарбники окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

"Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край - РФ) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, сили та засоби ПС ЗСУ у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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