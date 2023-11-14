Українські воїни уразили ППО, артилерію, пункти управління та важливу ціль ворога.

Минулої доби, 13 листопада, авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці з підрозділів ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль ворога.

При цьому росіяни за добу завдали 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті загинули та отримали поранення цивільні українці. Загарбники з РСЗВ також вдарили по місту Херсон, а вночі - застосували балістичну ракету.

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" Авіаційних ударів зазнали: Першотравневе, Копанки, Новосергіївка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Виїмка, Костянтинівка, Кліщіївка, Новобахмутівка, Авдіївка, Побєда, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Берислав, Іванівка, Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулий тиждень втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли - наші Сили оборони знищили понад 5,5 тис. загарбників. Загалом ЗСУ ліквідували вже близько 311 тис. 550 осіб.

Українські військові продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області та 13 листопада просунулися вперед.

Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський.

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