За добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом.

Минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося відбити десятки атак російських окупантів. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Бахмутський та Мар’їнський.

Як повідомляє Генштаб, впродовж доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де українські воїни відбили 7 атак. На Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області. Тут ЗСУ відбили 6 атак ворога.

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Крім того, на Бахмутському напрямку російські окупанти штурмували позиції біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Там українськими оборонцями було відбито 15 атак. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, де завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку російські терористи за підтримки авіації продовжували спроби оточити Авдіївку. Українські ж воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 18 атак.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку ворог з використанням авіації вів безуспішні штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. У цій зоні ЗСУ відбили 24 атаки.

Також на Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, а на Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Водночас, українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там ЗСУ завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському ж напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та гатять по тилах росіян.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російських військових блогерів, наразі тривають наземні операції ЗСУ на лівому березі Херсонської област. За даними аналітиків ISW, 13 листопада українським військам вдалося просунутися вперед.

Зокрема, українські оборонці зараз утримують позиції у Кринках та трохи просунулися на південь від них. Також ЗСУ намагаються закріпитися поблизу Пойми та Піщанівки.

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