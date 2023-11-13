Тривоги охопили частину країни.

У понеділок ввечері Україна вкотре опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. О 20:30 військові попередили про загрозу дронів, імовірно "Shahed", з південного напрямку для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Згодом стало відомо, що дві групи безпілотників рухаються у бік Павлограду, людей закликали перебувати в укриттях. Вже о 20:54 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних БПЛА в Дніпропетровській області, напрямок руху - північний/північно-західний.

Відео дня

О 21:22 військові попередили про декілька груп дронів типу "Shahed" в південній частині Харківської області. "Напрямок руху - північний/північно-західний. Курс може змінюватись", - підкреслили вони.

Тим часом в Херсонській та Миколаївській областях тривога через активність російської тактичної авіації, існує загроза застосування авіаційного озброєння.

О 21:23 жителів Кривого Рогу закликали перебувати в укриттях.

Інформація оновлюється...

Атаки дронів сьогодні: що відомо

Вдень Повітряні сили повідомляли, що у Дніпропетровській області протиповітряна оборона працює по російському безпілотному апарату.

Ввечері вони відзвітували про знищення п'ятьох розвідувальних безпілотників на південному напрямку: трьох "Мерлін-ВР" та двох "Орлан-10". Зазначалося, що один з них знищили на Миколаївщині, інші - на Херсонщині.

Вас також можуть зацікавити новини: