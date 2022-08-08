Окупанти вже навіть не приховують, що будуть використовувати Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита".

Окупанти відкрито заявили, що замінували всі важливі об'єкти на Запорізькій атомній електростанції. Росія навіть не приховує, що буде використовувати цю територію в якості "ядерного щита".

Про мінування ЗАЕС заявив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Васильєв, після чого пропагандистські пабліки почали поширювати його цитати в мережі.

Васильєв виступив перед окупантами з черговою промовою про те, що РФ воює проти України за "право існування російського народу і право жити в мирі з усіма". Він також заявив, що країна-агресор нібито готова до будь-яких сценаріїв і буде реагувати на всі дії ЗСУ. Окупанти погрожують Україні через постачання зброї, яку ми отримуємо від інших країн. Також рашисти намагаються лякати українців "наслідками" за деокупацію захоплених РФ територій.

Командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС відкрито заявив про мінування всіх важливих об'єктів на ЗАЕС. За словами Васильєва, якщо станція не буде під контролем РФ, то на її місці нібито залишиться "випалена земля".

"Тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви повинні розуміти, що іншого шляху у нас немає. Якщо буде найжорсткіший наказ-ми повинні виконати його з честю", - заявив Васильєв.

Обстріл Запорізької АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Також було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

Крім цього, російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку.

В офісі Зеленського зазначали, що МАГАТЕ і ООН повинні жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС і передати її під контроль спеціальної комісії.

В окупованому Енергодарі почалася паніка через обстріл Запорізької АЕС.